Kabangu is matchwinner bij FC Eindhoven, maar zal herinnerd worden aan missen 'megakans'

EINDHOVEN - In een weinig opzienbare wedstrijd tussen FC Eindhoven en FC Volendam zorgde Elton Kabangu nog voor een beetje glans. De nog maar 19-jarige Congolose Belg zorgde voor de enige treffer, maar zorgde voor een opzienbarend moment door in de tweede helft een bal voor open doel alsnog naast te krijgen. "Zo'n bal moet gewoon zitten, ik weet ook niet hoe ik die bal er niet in kreeg."

Het was een van de weinige momenten in de wedstrijd dat er enig rumoer was op de tribunes van FC Eindhoven. Kabangu had de handen al op elkaar gekregen door in de eerste helft de bal in het net te krijgen, zijn misser was mogelijk nog knapper.



Na afloop schaamde de Belg zich voor het missen van de kans. "Ik weet ook niet waarom die bal er niet in ging", zei een schuldbewuste Kabangu. "Er zijn geen excuses. Die bal moet er gewoon in. Nu blijft het spannend, en houdt Volendam hoop op die gelijkmaker. We hadden de wedstrijd moeten beslissen."Het is het eerste seizoen voor Kabangu bij FC Eindhoven. "Ik ben hier goed opgevangen. We zijn hier echt met een plan bezig, en ik heb echt het gevoel dat ik hier beter word", aldus de 19-jarige Belg, die gehuurd is van AA Gent. "Dat is toch mjn thuis. Mijn droom is om daar ooit in het eerste te spelen."