NEC-RKC is voor deze heren niet zomaar een wedstrijdje

NIJMEGEN - Het was een mooi weerzien vrijdagavond tussen RKC-directeur Frank van Mosselveld en NEC-directeur Remco Oversier. Hoewel, weerzien... De oude en nieuwe directeur van RKC spreken elkaar nog bijna dagelijks.

Oversier was deze zomer na vier jaar RKC toe aan een nieuwe uitdaging. Hij vertrok naar NEC, waar hij technisch directeur werd. Zijn opvolger in Waalwijk, oud-verdediger Frank van Mosselveld, is volgens Oversier 'een van de grotere talenten' onder de directeuren.



Leren van de meester

Van Mosselveld liep de afgelopen jaren al mee in de organisatie van RKC en kon het directeursvak dus leren van de man die de club meerdere keren voor een faillissement behoedde. En nog altijd vraagt rookie Van Mosselveld zijn leermeester regelmatig om advies.



"We bellen meerdere keren per week en we zitten om de paar weken samen. Het is heel fijn dat hij me daarbij helpt", zegt Van Mosselveld. "We spelen hier vanavond nog steeds mede dankzij Remco. Qua beleid hebben we nog dezelfde lijn die Remco ingezet heeft. Er staat een ander gezicht, maar de koers is nog steeds hetzelfde."



Financieel heeft RKC de zaakjes nu redelijk op orde, maar sportief loopt het nog allesbehalve lekker. Van Mosselveld haalde op het eind van de transferperiode nog flink wat nieuwe spelers, maar winnen lukt vooralsnog niet. Volledig terecht verloor RKC vrijdagavond met 2-0 van topploeg NEC.Werk aan de winkel dus, maar volgens Oversier hoeft Van Mosselveld zich geen zorgen te maken. "Ik weet 100 procent dat die punten vanzelf gaan komen."