PSV slaat dubbelslag in eredivisie, ook dames aan kop

EINDHOVEN - PSV heeft vrijdagavond een dubbelslag geslagen. De Eindhovenaren staan nu ook in de eredivisie vrouwen aan kop. Daarmee kopiëren de dames de heren.

De vrouwen van PSV wonnen vrijdagavond door een doelpunt van 18-jarige Aniek Nouwen. In de eerste helft maakte ze de enige treffer in de topper tegen FC Twente. Voor Nouwen was het alweer haar vijfde doelpunt van het seizoen.



Twente stond voor de wedstrijd nog op de eerste plaats in de competitie. PSV heeft de leiding nu dus overgenomen. De Eindhovense dames hebben negen punten uit de eerste vijf duels vergaard.



Nog nooit wist PSV de landstitel bij de vrouwen te pakken. De competitie bestaat al sinds 2007, maar PSV haakte pas later aan. Over twee weken speelt de koploper de volgende wedstrijd, dat is een uitduel tegen ADO Den Haag.De mannen van PSV gaan dus ook aan de leiding. Phillip Cocu reist met zijn ploeg dit weekeinde af naar VVV Venlo.