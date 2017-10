Allememaggies! Inbrekers stelen 140 clownsbeelden uit huis

OSS - Inbrekers hebben donderdagnacht een opvallende buit binnengehaald in Oss. De dieven namen 140 clownsbeelden mee uit een huis aan de Buizerdstraat. Volgens de politie gaat het om een unieke en kostbare verzameling.

Hoeveel de beelden bij elkaar waard zijn, is niet bekendgemaakt. Het gaat om zogeheten gildeclowns. Nieuwe beeldjes kunnen zo negentig euro kosten.



Emotionele schade

Volgens de politie is er naast materiele schade 'ook sprake van emotionele schade door het verlies van deze unieke en kostbare verzameling'.



Mensen die meer weten over de inbraak of waar de verzameling nu is, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.