Helemaal Zen middenin het winkelende publiek van Tilburgs centrum

TILBURG - Een moderne dansvoorstelling op een van de drukste plekken in het centrum van Tilburg. Ga er maar aanstaan! En dan ook nog een voorstelling die alle rust moet uitstralen. Of juist niet? De dansvoorstelling ‘Siri loves me’ gaat namelijk over een wereld waarin jongeren meer en meer worden geconfronteerd met techniek. Rust versus hectiek.

Op het Pieter Vreedeplein staan vrijdag aan het begin van de avond vijftig kinderen tussen de 12 en 17 jaar in rijen opgesteld. De jongeren komen van dansopleidingen in Düsseldorf, Maastricht en Tilburg. Gezicht strak vooruit en de ogen gericht op één plek.



Als de ‘bliepmuziek’ start, komt de groep langzaam in beweging. “Het was beangstigend. De rust maakte het ongemakkelijk”, zegt een vrouw met een Vlaamse tongval. “Je wist niet wat er komen ging. Het was even Zen op het drukke plein. De kinderen deden het fantastisch.”

Tussen de stilstaande dansers door is de hectiek van alledag nog steeds merkbaar op het plein. Een fietser doorbreekt het stilleven en een vrouw belt hoorbaar. “Geen idee wat het moet voorstellen”, vertelt een man over de dans. “Ik denk dat het draait om een maatschappij waarin alles steeds sneller gaat”, zegt hij.

De voorstelling van vrijdag was een generale repetitie. Zaterdag zijn er twee voorstellingen: 14.30 en 16.30.