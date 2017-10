Geen paniek bij kwakkelend FC Eindhoven: 'Als je dit een crisis noemt, moet je ander werk zoeken'

EINDHOVEN - Door de zege van FC Eindhoven op FC Volendam klimt de ploeg van trainer Wilfred van Leeuwen naar de elfde plek van de Jupiler League. Daardoor is de onrust in de kiem gesmoord. Vooraf hadden de Eindhovenaren nog maar één punt in eigen huis gepakt en de lage positie op de ranglijst, zorgde ook voor lichte paniek. Maar spelers, fans en trainer houden hoop. Het kan beter, maar crisis? "Als je dat zegt, moet je ander werk zoeken", sneerde trainer Wilfred van Leeuwen naar de journalist, die het C-woord in de mond durfde te nemen.

De trainer van FC Eindhoven, die deze zomer overkwam van amateurclub VVSB, was na afloop erg in zijn nopjes. "We wisten goed om te gaan met het spel van Volendam. Bovendien wisten we vandaag de nul te houden, dat is ook een groot compliment voor de ploeg."



Fan is tevreden

Er zijn meer tevreden gezichten bij FC Eindhoven, niet in de laatste plaats vanwege het functioneren van trainer Van Leeuwen. Ondanks het povere begin is supporter Frank Koken erg blij. Koken zat ook in de commissie die de trainer aannam, en hij heeft nog geen spijt van die keuze. "Bij de trainingen merk ik dat hij bezig is met een plan. Hij is communicatief erg sterk, en ik heb het gevoel dat hij toewerkt naar een bepaald niveau. Dat was vorig jaar wel anders onder Ricardo Moniz. Die deed maar wat."



Toch erkent Koken dat Van Leeuwen wel punten moet pakken. "De komende wedstrijden met Fortuna, FC Twente en Jong Ajax worden pittig. Daarom is het wel fijn dat hij tegen Volendam heeft gewonnen."



Ook aanvaller Elton Kabangu is vol lof over de trainer. "Hij werkt echt met een plan. ik leer elke dag van hem. Bovendien is hij veel met mij in gesprek. Hij brengt ons echt verder", zegt de complimenteuze Belgische aanvaller.



C-woord

De sfeer is dus positief bij de Eindhovenaren. Suggereren dat de prestaties tegenvallen, of zelfs hinten naar een crisis zorgt dan ook voor verbaasde gezichten. "We staan elfde op de ranglijst, hebben vandaag ook gewonnen. Als je dan over een crisis spreekt, moet je ander werk gaan zoeken", sneert Van Leeuwen nadat de journalist het C-woord in de mond nam.