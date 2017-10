Drukke opening IJssportcentrum met Ice Age-helden Scrat, Manny, Diego en Sid

Het is discoschaatsen tijdens de openingsavond in het IJssportcentrum Eindhoven. (foto: Eva de Schipper)

EINDHOVEN - Discoschaatsen tussen echte filmhelden? Bij IJssportcentrum Eindhoven kan dat sinds gisteravond. Tijdens de openingsavond stond er niet alleen een dj midden op het ijs, ook de Ice Age-figuren van een carnavalswagen uit Kruisland waren erbij. Manager Robin van der Heijden is opgelucht en blij met de grote opkomst: "Dit geeft zeker een goed gevoel. We hebben vorig jaar een heel onzeker seizoen gehad."

Vorig jaar is het IJssportcentrum gered door de gemeente en een nieuwe exploitant: Sportfondsen.



Goed gevoel

Er is deze zomer hard gewerkt om opnieuw open te gaan met de nieuwe eigenaar. "Iedereen is nu met een goed gevoel het nieuwe seizoen in gegaan en hopelijk kunnen we dat doortrekken tot het einde van dit seizoen."



De Ice Age-dieren die rondom de schaatsbanen staan opgesteld trokken ook veel bekijks. Ice Age en een schaatsbaan: een betere combinatie is er ook bijna niet. Eerder stonden ze op een carnavalswagen van bouwclub De Begienurs uit Kruisland. De wagen stal de show bij verschillende optochten afgelopen carnaval. Om de Ice Age-figuren een tweede leven te geven zetten De Begienurs hun wagen te koop . Het ijssportcentrum kon ze wel gebruiken en kocht de dieren.Gisteravond kwamen De Begienurs poolshoogte nemen. ”Ik vind hem wel héél erg mooi staan hier, het is een goeie plek", aldus voorzitter Henk van Loon. Glunderend bekijkt hij de zes meter-hoge Sid. "Anders was 'ie in de container beland en nu staat 'ie hier bij het IJssportcentrum. Mooier kan niet!"