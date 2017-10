A16 bij Zonzeel dicht na ongeluk

ZEVENBERGEN - De A16 naar Antwerpen is zaterdagochtend afgesloten bij knooppunt Zonzeel. Dit gebeurde na een ongeluk ter hoogte van Zevenbergen.

Dit ongeluk gebeurde rond zes uur. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.



Verkeer naar Breda wordt vanaf knooppunt Ridderkerk via Gorinchem geleid, over de A15 en de A27.