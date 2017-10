Vader en zoontje (6) van fiets af gereden door man die met slok op reed

MIDDELBURG - De man die vrijdagavond een vader (41) en zijn zoontje van zes jaar aanreed aan de Langevieleweg in Middelburg, is 47 jaar en komt uit Roosendaal. De dader had gedronken en reed met hoge snelheid door de straat. Daarna raakte hij de fiets van de man, met achterop het kindje, aan.

De bestuurder bleek meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol op te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt. Voorlopig zit hij vast.



Ziekenhuizen

Het kind werd na het ongeluk met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. De vader werd overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.



Hoe de twee eraan toe zijn, is nog niet bekend.