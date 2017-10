Willekeurige voorbijganger krijgt kopstoot, man aangehouden

BREDA - Een 26-jarige Bredanaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag gearresteerd nadat hij een willekeurige voorbijganger een kopstoot gaf. Dit gebeurde rond tien over twee op de Hoge Brug.

De verdachte had eerder op de avond al een waarschuwing gekregen van een agent vanwege zijn agressieve houding. Hij beloofde toen zich verder te gedragen.



Bij kraag gepakt

Het slachtoffer, een 22-jarige man uit Breda, verklaarde dat de man hem ineens bij zijn kraag had gepakt toen hij met twee vrienden over de Hoge Brug liep. Toen hij hem vroeg waarom hij dit deed, kreeg hij de kopstoot. Hij kent de verdachte niet en heeft hem nooit eerder gezien.



Het slachtoffer liep door de kopstoot een pijnlijke bloedneus op.