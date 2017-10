Ruim tweeduizend liter aan chemicaliën in loods De Moer

DE MOER - In een loods van een oude champignonkwekerij aan de Middelstraat in De Moer is vrijdag ruim tweeduizend liter aan chemicaliën gevonden. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

In een koelcel stond een een IBC-vat met ruim 800 liter grondstof voor de productie van amfetamine of mdma. In een andere koelcel stond een koelaanhanger, die was ingericht voor het kweken van hennep. Daarin werden ook hennepresten gevonden.



Daarop werd de 38-jarige huurder van de loods aangehouden. In de bestelauto van de huurder werd nog eens met 1250 liter aan chemicaliën gevonden.