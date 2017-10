Wielrenner zwaargewond na botsing met auto op kruising in Hoogeloon

HOOGELOON - Op de kruising van De Fluiter en Hoogcasteren in Hoogeloon zijn zaterdagochtend een wielrenner en auto tegen elkaar gebotst. De wielrenner kwam ten val en raakte zwaargewond.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Een trauma-arts begeleidde de gewonde wielrenner naar het ziekenhuis.



De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek.