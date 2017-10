'Als hij je raakt, kan je gaan zitten', Rico Verhoeven is gewaarschuwd voor 'Bigfoot' Silva

GUANGZHOU - De wereldtitel kan hij niet verliezen, maar zijn reputatie staat wel op het spel. Kickbokser Rico Verhoeven staat zaterdagavond In het Chinese Guangzhou tegenover de 37-jarige Braziliaan Antonio 'Bigfoot' Silva.

"Wat ik heel tof vind, is dat ik ook hier in China herkend word", vertelt Verhoeven in een gesprek met Ziggo Sport. "Het is bizar te zien hoe groot de sport wereldwijd is. Ik versta de mensen niet, maar ze willen allemaal een fotootje maken. Dat is top, je krijgt een heleboel waardering voor je harde werk."



Knalpartij

Zijn tegenstander, de Braziliaan Antonio 'Bigfoot' Silva, is een 'naam' uit het mixed martial art-circuit (MMA), maar geen echte kickbokser. Verhoeven verwacht een 'knalpartij'.



"Als je Bigfoots wedstrijden terugkijkt, zijn het allemaal gevéchten. Hij komt om te véchten. Hij doet alles staand, ook in het mma. Ik heb me op alles voorbereid."



Focus

De wedstrijd tegen Silva is geen titelgevecht. Voor Verhoeven staat dus vooral de eer op het spel. En zijn reputatie, want het zou wel een deukje zijn als de onbetwiste wereldkampioen zwaargewicht zou verliezen van iemand die niet uit de sport komt.



Lachend: "Nou, geen deukje, dan voel ik me total loss. Dat zou niet goed zijn, nee. Maar mensen vergeten dat het een gevecht is. Het kan in een seconde fout gaan, dus je moet tot het eind toe gefocust blijven. Dat heb ik gezien in een wedstrijd van Bigfoot tegen Alistair Overeem. Alistair won ronde één en ronde twee makkelijk. Maar in ronde drie raakte Bigfoot hem met een hoge trap en een rechtse opstoot en was de wedstrijd voorbij. Dus dan kan je nog zo ver voorstaan... als hij je raakt, kan je gaan zitten. Dus moet ik echt gefocust blijven."





De wedstrijd is vanavond te zien op Ziggo Sport.