Drie gebroken ribben en hoofdwond, man gewond bij vechtpartij wedstrijd Tilburg Trappers

TILBURG - Bij een vechtpartij tijdens een ijshockeywedstrijd van de Tilburg Trappers is vrijdagavond 70-jarige man uit Molenhoek gewond geraakt. De man hield een hoofdwond en drie gebroken ribben over aan de vechtpartij. Een 60-jarige Tilburger is door de politie opgepakt in verband met de mishandeling.

Beide mannen kregen het rond tien uur om onbekende reden met elkaar aan de stok op de tribune van het ijssportcentrum aan de Stappegoorweg. Het slachtoffer raakte door de mishandeling buiten bewustzijn en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Tilburgse ijshockeyclub speelde vrijdagavond tegen Füchse Duisburg.



De politie onderzoekt de aanleiding voor de vechtpartij.