Rico Verhoeven maakt Antonio 'Bigfoot' Silva een kopje kleiner

GUANGZHOU/HALSTEREN - Rico Verhoeven heeft zaterdagmiddag gewonnen van Braziliaan Antonio ‘Bigfoot’ Silva. De wereldkampioen kickboksen uit Halsteren kwam in actie tijdens Glory 46 in de Chinese miljoenenstad Guangzhou.

Rico was overduidelijk de bovenliggende partij. De Brabander had maar twee rondes nodig om Silva te domineren. In het begin van de tweede ronde ging Silva al naar de grond, maar de Braziliaan ging nog even door. Na een aantal rake trappen en klappen van Rico maakte de scheidsrechter een einde aan de partij.



Het was Silva’s eerste kickbokswedstrijd . Voorheen was hij actief in de Mixed Martial Arts (MMA). Hij verloor binnen die sport zijn laatste vijf partijen.