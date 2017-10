Sporen gevonden van Romeins badhuis in Cuijk, vermoedelijk uit eerste eeuw

CUIJK - Bij rioleringswerkzaamheden in de Grotestraat in Cuijk zijn vrijdag sporen gevonden van vermoedelijk een Romeins badhuis.

Volgens Channa Cohen Stuart, die de gemeente Cuijk adviseert bij de archeologische werkzaamheden, zou het een vondst kunnen zijn uit de eerste eeuw. Een badhuis was een gebouw waar rijke Romeinen regelmatig een bad namen.



Eerste keer

Vanaf maandag beginnen de archeologische werkzaamheden en wordt gekeken of er inderdaad een badhuis op die plek heeft gestaan. “In dat geval zou het de eerste keer zijn dat er in ons land ten noorden van Heerlen een Romeins badhuis is gevonden”, zegt de adviseur van de gemeente Cuijk. In Heerlen werd vorige eeuw een groot thermencomplex ontdekt.



De archeologische opgraving in Cuijk is afgeschermd voor het publiek. In de omgeving van Cuijk zijn al eerder sporen gevonden van een Romeinse nederzetting.



Wethouder archeologie Rob Poel is blij met de archeologische vondst: “Na de eerste berichten over de mogelijke vondst van het Romeinse badhuis, zijn de verwachtingen hooggespannen. Cuijk is bekend om haar rijke Romeinse verleden. Ik hoop dat deze ontdekking hier nog een belangrijke extra dimensie aan toe gaat voegen.”