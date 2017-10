Caviarace in winkelcentrum gaat tóch door ondanks protesten

OSS - Ondanks felle protesten, organiseert winkelcentrum De Ruwert in Oss op zaterdagmiddag een caviarace. Eigenaren worden opgeroepen om hun cavia, marmot of klein konijn door een wedstrijdbak te laten rennen. De Dierenbescherming drong erop aan om de wedstrijd af te lassen en ook op Facebook kwamen negatieve reacties, maar de race ging toch door.

Het winkelcentrum kondigde de race afgelopen week via flyers aan. Al snel kwam er fel protest, omdat zo'n race erg stressvol zou zijn voor de diertjes.



'Ze worden belachelijk gemaakt'

De Dierenbescherming plaatste een bericht op hun website waarin ze de winkeliersvereniging direct aanspreken.



"De dieren worden gedegradeerd tot een ding, een publiekstrekker, of ze worden belachelijk gemaakt", schrijven ze. "Dieren worden onder omstandigheden gebracht die stress zullen veroorzaken. Die stress kan heel risicovol zijn voor de dieren en daarnaast is het organiseren van een dergelijke activiteit niet meer van deze tijd."



De Dierenbescherming heeft ook een officiële klacht ingediend bij de gemeente Oss.



Facebook

Vrijdagmiddag plaatste het winkelcentrum nog een bericht op hun Facebookpagina, waarin ze aankondigden dat deelnemers een cadeaubon van vijf euro krijgen.



Ook daar kregen ze felle kritiek op. De organisatie werd onder andere uitgemaakt voor 'hufters' en 'stelletje idioten'. Het winkelcentrum zelf was nog niet bereikbaar voor commentaar.