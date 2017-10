Oudere man rijdt de sloot in en blijft 15 minuten zitten

BREDA - Aan de Westerhagelaan in Breda is een oudere man met auto te water geraakt. Hij reed vanaf een parkeerplaats de sloot in. De man moest door de brandweer uit het water worden gehaald, evenals zijn auto. Hij is in de ambulance nagekeken.

De man kwam vanaf het Annafrij huis, een vrijwillige gastopvang voor dementerende ouderen. Hij stapte in zijn auto en wilde achteruit rijden, maar had niet door dat de auto nog in zijn vooruit stond.



Een kwartier in de sloot

De man zat in de auto tot de brandweer ter plaatse kwam, waardoor hij uiteindelijk vijftien tot twintig minuten in het water heeft gezeten. Een getuige vertelt dat de man pips en rillerig uit het water kwam, flink geschrokken van wat er was gebeurd.



De man werd door een begeleider van het Annafrij huis opgehaald en is daar verder verzorgd. Een medewerkster van het Annafrij huis vertelt dat het goed gaat met de man en dat hij weer naar zijn eigen huis gaat. De auto is door bergers uit het water getakeld.