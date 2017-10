Moeder en dochter krijgen klappen, aanrijding in Dongen loopt uit de hand

DONGEN - Een vrouw (54) en haar 25-jarige dochter hebben vrijdagavond op de Gasthuisstraat in Dongen klappen gekregen. Dat gebeurde na een verkeersruzie vanwege een botsing tussen twee auto’s. Twee 46-jarige mannen uit Dongen zijn door de politie aangehouden voor de mishandeling.

De vrouw en haar dochter reden met nog drie anderen in een auto over de Middellaan. Kort daarna werden zij ingehaald door een andere auto met daarin de twee Dongenaren. Na de inhaalmanoeuvre trapte de bestuurder van die auto plots op de rem. De vrouwen botsten achter op de auto.

Bloeduitstorting

De Dongenaren stapten uit de auto en sloegen beide vrouwen. De moeder liep diverse bloeduitstortingen op en haar dichter had last van hoofd en nek.



De politie hield later beide mannen aan. De bestuurder had vier keer te veel gedronken. Beide mannen vertelden tegen de politie dat zijn door de vrouwen waren aangevallen.