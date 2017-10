Deze Brabander gaat elke dag met de helikopter naar zijn werk

SINT-OEDENRODE - Geerd de Koning is waarschijnlijk de enige Brabander ter wereld die elke dag met de helikopter en per sneeuwscooter naar zijn werk gaat. Hij emigreerde 13 jaar geleden met zijn gezin naar het Zweedse dorpje Gällö, middenin de ongerepte en vaak ijskoude natuur. Zijn verhaal is zaterdagavond te zien in Brabant Wereldwijd.

De 53-jarige Geerd was altijd al gek op de natuur. Hij woonde in Canada, maakte wandeltochten door Alaska en streek uiteindelijk neer in Zweden, samen met zijn zoon en Antilliaanse vrouw die hij gekscherend ‘de meest Noordelijke Antilliaan op het Westelijk halfrond’ noemt.

Rust

In Sint-Oedenrode vond hij niet de rust en de ruimte waar hij zo naar verlangde. In Zweden leeft hij zijn droom. Hij neemt mensen mee op trektochten en geeft bushcraftworkshops: lessen in overlevingstechnieken in de wildernis. Hij heeft naar eigen zeggen een ‘gaaf leven’.

Geerd en zijn gezin eten geen vlees, verbouwen zelf hun groenten en willen uiteindelijk volledig zelfvoorzienend leven. “Ik rij wel ’n dikke stinkdiesel. Da wel”, zegt Geerd. het Brabantse accent is hij zeker niet verleerd in Zweden.

