Dode man gevonden in Roosendaalse Vliet

ROOSENDAAL - In het water van de Roosendaalse Vliet is zaterdagmiddag een dode man gevonden. Duikers, politie en brandweer zijn bezig om het lichaam uit het water te halen.

Het lichaam is gevonden door een visser. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat. De politie kan niet vertellen of het om de 24-jarige Henryk Michon uit Roosendaal gaat. Hij wordt sinds een week vermist.



Het gebied is afgezet. Meer info volgt.