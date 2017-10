Mathieu van der Poel wint weer, na nederlaag van vorige week

KRUIBEKE - Mathieu van der Poel was zaterdag weer de sterkste. De 22-jarige veldrijder van Beobank-Corendon kwam in het Belgische Kruibeke solo over de finish.

Achter Van der Poel kwam de Belg Wout van Aert als tweede over de finish. Zijn landgenoot Quinten Hermans eindigde als derde. Van der Poel ontsnapte al vroeg in de wedstrijd en werd niet meer ingehaald. Het is zijn zevende overwinning in de acht races die hij dit seizoen reed.



Zondag

Van der Poel keek na de overwinning al uit naar zondag. Dan wordt de er in Zonhoven gereden. "Ik heb een pittige trainingsweek achter de rug. Dus het was even afwachten hoe ik die verteerd zou hebben'', vertelde Van der Poel, na een verfrissend en hoognodig drankje. "Het is jammer dat we geen drinken mogen aannemen, zeker bij zulk weer. Het wordt zondag nog warmer."

Verlies

Vorige week verloor Van der Poel nog verrassend bij de GP Mario De Clercq. Hij werd daar geklopt door landgenoot Lars van der Haar. Van der Haar deed zaterdag niet mee in Kruibeke.