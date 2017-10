'Ik ben moslim, ask me anything', zelfs waar de wc is

EINDHOVEN - Bruggen bouwen tussen moslims en niet moslims. Dat probeerden vier leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zaterdagmiddag in Eindhoven. Hoe ze dit doen? Simpel. Door met een bord met daarop de tekst 'Ik ben een moslim, Ask Me Anything' de stad in te gaan. Mensen mochten ze alles vragen.

Op deze manier probeerden de leden het gesprek aan te gaan. Nabeel Siddiqie is één van hen. Hij legt uit wat de leden willen bereiken met deze actie: "We proberen een brug te bouwen met onze mede-Nederlanders, onze landgenoten. We willen begrip kweken en respect laten zien aan elkaar. Als moslim staan we open voor vragen en opemerkingen.""Wij voelen dat er steeds meer afstand komt tussen moslims en andere Nederlanders door opiniemakers, media, politici en nieuws uit het buitenland. Dat is allemaal niet goed en we willen op deze manier hierin verandering brengen", vertelt Siddiqie. Hij merkt de ontwikkelingen ook in zijn eigen omgeving."Mensen respecteren de Islam wel, maar ze vinden dat deze godsdienst niet goed past in de westerse samenleving. Hier ben ik het niet mee eens en dus wil ik mijn mening verkondigen. Wij zijn ook Nederlanders, wij horen er ook bij en de Islam past wel degelijk in Nederland."Het was deze zaterdagmiddag druk in Eindhoven en veel mensen maakten een praatje met Siddiqie. Maar echt vragen over het geloof hadden ze niet. "Nee, ik heb geen specifieke vragen", vertelt een voorbijganger. "Maar ik vind het een stoere actie want de Islam komt tegenwoordig niet zo goed in het nieuws, maar ze hebben zoals je ziet maar één kant. En dat is liefde. Althans dat is wat ze net tegen me zeiden."Een vrouw vult hem aan. "Het is goed dat ze dit doen want het is beter om met elkaar in gesprek te zijn dan dat we elkaar gaan ontlopen. Maar het is wel zonde dat we zo moeilijk doen over de onwetendheid over moslims en de Islam."Het is niet de eerste keer dat Siddiqie en de andere leden de straat op gaan om met mensen in gesprek te komen. Eerder deden ze dit in Zwolle.