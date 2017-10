Tegels eruit, planten erin! Etten-Leur bindt de strijd aan met het water

ETTEN-LEUR - We hebben het druk genoeg en dan moeten we in het weekend ook nog eens in de tuin werken. Daar hebben veel mensen geen zin in, dus planten eruit en tegels erin. Maar dat is dan weer niet goed voor de waterhuishouding. De gemeente Etten-Leur wil mensen nu stimuleren om juist de tegels eruit te halen en de plantjes weer terug te zetten. Zaterdag konden mensen hun tegels storten en in ruil daarvoor kregen ze gratis planten.

“Ik vind het een heel goed initiatief", vertelt een van de deelnemers aan de actie. “Dit zijn de tegels van mijn dochter en straks kom ik met tegels uit mijn eigen tuin. We hebben in Etten-Leur ook vaak wateroverlast gehad en ik denk dat dit wel kan helpen.”



Overstroming

Het probleem is dat er steeds meer water valt in een kortere tijd. Het rioolsysteem kan het water niet zo snel verwerken en daardoor ontstaat er wateroverlast. "Als je stenen eruit haalt en zet er weer groen in, dan neemt dat water op. Zo voorkom je een stukje van de wateroverlast,” aldus wethouder Ron Dujardin.



“En je voorkomt ook hittestress. Je moet maar eens voelen hoe warm de straat is na een warme dag. Als je wat meer groen plaatst, dan krijg je wat minder hitte in de stad.”



Regenproef

Door de actie van vandaag is vijftig vierkante meter grond 'regen-proof' gemaakt. Voor de gemeente blijft het hier niet bij. Als ze er mensen zijn met goede initiatieven dan wil de gemeente daar aan meebetalen, zegt de wethouder. En er heeft zich al een school gemeld naar aanleiding van de actie. Ze gaan binnenkort het stenen schoolplein vergroenen.