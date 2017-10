NAC gaat voor winst tegen concurrent Roda JC

KERKRADE - NAC Breda neemt het zaterdagavond op tegen Roda JC. De nummer veertien van de Eredivisie is op zoek naar drie punten, om uit de degradatiezone weg te blijven. Tussenstand: 0-0.

Eerste helft

Het spel ging over en weer in de eerste helft, zonder dat er veel grote kansen ontstonden. Na een half uur spelen wist Pablo Mari Villar een grote kans voor Roda te voorkomen door op de rand van de zestien de bal te onderscheppen.



Een paar minuten later kreeg NAC een grote kans op de openingsgoal. Rai Vloet zocht de combinatie met Thierry Ambrose, maar schoot de bal nipt over. Gelijk daarna kreeg Roda een grote kans op een treffer, maar Menno Koch voorkwam dat door de bal van de lijn de halen.



Er zijn in de selectie weinig verrassingen bij NAC. Arno Verschueren is de rechtsback. Hierdoor zit James Horsfield op de bank. Rai Vloet, die terugkomt van een schorsing, staat weer in de basis.Het laatste duel met ADO Den Haag ging twee weken geleden nipt verloren. Roda, op dit moment de nummer zeventien, is bezig aan een slechte reeks. De laatste vier wedstrijden gingen verloren. NAC Breda heeft goede statistieken tegen Roda. De ploeg van trainer Stijn Vreven won de laatste drie Eredivisieduels.