Timo Roosen pakt tweede overwinning van dit seizoen: 'Niet leuk voor anderen'

NEELTJE JANS - Timo Roosen uit Goirle heeft zijn tweede zege van het seizoen binnen. De wielrenner van LottoNL-Jumbo schreef zaterdag de Tacx Pro Classic op zijn naam. "Het was de hele wedstrijd duwen en trekken over smalle wegen. Een zware koers, met een mooi eindresultaat", klonk het na afloop blij uit de mond van Roosen.

Hij was eigenlijk de man die de sprint had moeten aantrekken voor ploeggenoot Dylan Groenewegen. De 24-jarige Roosen won eerder dit seizoen een rit in de Tour des Fjords.



Opvolger Ronde van Zeeland

De koers ging van Middelburg naar Neeltje Jans over een afstand van tweehonderd

kilometer. Deze ‘classic’ is de opvolger van de Ronde van Zeeland Seaports, die in 2015 wegens een tekort aan geldschieters voor het laatst werd verreden.



Roosen was in de laatste kilometers, achter de Belg Dimitri Claeys, naar de ontsnapte Taco van der Hoorn toegereden. Met Groenewegen kort achter hem in het jagende peloton, hoefde Roosen vervolgens geen inspanning te leveren. Net voor de grote groep uit sprintte hij naar de zege, vóór Van der Hoorn en Groenewegen.



'Alle ballen op Groenewegen'

“We moesten alert zijn op ontsnappingen in de slotronde”, vertelde Roosen bij Europsport. “Taco reed weg en toen Claeys er achteraan ging, moest er van ons een snelle man mee. Dat was ik. Omdat het alle ballen op Groenewegen was bij ons, mocht ik voorin niet overnemen. Ik snap dat dat niet leuk was voor die andere twee.”