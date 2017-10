Mounir El Allouchi over het verlies van NAC: 'We speelden wat lafjes' [VIDEO]

KERKRADE - Ze gaven het in de extra tijd weg. NAC Breda leek op weg naar een punt, maar door een late goal van Simon Gustafson bleven de drie punten bij Roda in Kerkrade.

In de eerste helft was NAC nog de bovenliggende partij en creëerde ze een aantal kansen. Maar in de tweede helft lieten ze het liggen. Dat beaamt Mounir El Allouchi. "In de tweede helft voetbalde we niet meer. Het was zo slap en zelfs als je slap speelt kun je hier alsnog een punt halen. Maar dat je in de laatste seconde verliest is echt zuur."



Het ging zaterdagavond mis bij een vrije trap die Roda kreeg in de 90ste minuut. "Ze waren op zoek naar vrije trap, die kregen ze en die benutte ze", legt NAC-keeper Mark Birighitti uit. "Wij hadden de betere kansen, maar konden de goal niet vinden."Trainer Stijn Vreven is teleurgesteld in het feit dat NAC opnieuw een goal tegen kreeg uit een standaardsituatie en verwijt de spelers onoplettendheid. "De kansen die zij kregen zijn ontstaan door hele domme individuele fouten van ons. Dan maken wij een onnodige overtreding en staan we opnieuw te slapen bij een vrije trap die in mijn ogen niet gevaarlijk is. En toch valt die bal binnen."