Man (33) uit Valkenswaard vast, omdat hij jongen (8) uit Dommelen seksueel misbruikt zou hebben

VALKENSWAARD - Een man van 33 uit Valkenswaard is zaterdagmiddag aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij een jongen van acht uit Dommelen seksueel heeft misbruikt. Dit meldt de politie zaterdagavond. Het misbruik zou woensdag in de woonplaats van het slachtoffer zijn gepleegd.

De verdachte werd thuis opgepakt. De jongen en zijn familie zijn door zedenrechercheurs op de hoogte gebracht van de arrestatie.



Groot politie-onderzoek

Het jongetje werd woensdag rond halfvijf ‘s middags door een man benaderd op het Cornelisdal en zou vervolgens in de bosjes achter de Dommel zijn misbruikt. Nadat dit bekend was geworden, is de politie direct een groot onderzoek begonnen. Zo werd uitgebreid naar sporen gezocht en werd met tientallen buurtbewoners gesproken.

Veel mensen dachten met het onderzoeksteam mee en meerdere buurtbewoners deelden camerabeelden met de politie. De beelden werden zorgvuldig door de recherche bekeken.

Onder meer dankzij tips kwam de nu aangehouden man als verdachte in beeld bij de politie. Hij werd zaterdag aan het eind van de middag ingerekend.

Professionele hulp voor slachtoffer

Onder meer op basisscholen in het dorp, dat onder de gemeente Valkenswaard valt, werd de afgelopen dagen veel over de zaak gesproken door kinderen, ouders en leerkrachten. Iedereen die met vragen of gevoelens van onrust zat, kon terecht bij de GGD. Voor het jonge slachtoffer werd ondertussen professionele hulp geregeld.



Ederveen: 'Verschrikkelijk'

Ook burgemeester Anton Ederveen van de gemeente Valkenswaardv trok zich de zaak aan: “Op de eerste plaats is zo’n gebeurtenis natuurlijk verschrikkelijk voor het jonge slachtoffer en zijn directe omgeving. Het is goed dat er ook voor anderen de nodige hulp beschikbaar is, want zoiets heeft op veel mensen in het dorp de nodige impact. Ik wacht het verdere onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie af.”

De verdachte zit vast en wordt verhoord.