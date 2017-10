Man uit auto geslingerd op rotonde in Geertruidenberg

GEERTRUIDENBERG - Normaal gesproken rij je over de rijbaan van een rotonde; een automobilist dacht daar zaterdagavond in Geertruidenberg anders over. Op de Kanaalweg-Oost raakte de man de macht over de stuur kwijt en werd hij uit zijn wagen geslingerd.

Dit gebeurde, zo verklaarde hij, toen hij de portier, die niet goed dicht zat, wilde sluiten. De politie onderzoekt of zijn verhaal klopt. Diverse verkeersborden en een lantaarnpaal raakten flink beschadigd door de manoeuvre van de man. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht.