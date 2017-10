Succesvol weekend voor taekwondo talent Sylvana Lobregt

DUBLIN - Donderdag won de 16-jarige Sylvana Lobregt uit Oss al een bronzen medaille op het WK junioren taekwondo en zaterdag kon ze daar een zilveren plak aan toevoegen. Ze behaalde de medaille met het landenteam.

De Nederlandse equipe nam het in de finale op tegen Roemeni√ę. In aanloop naar de eindstrijd boekte ze overwinningen op de USA, Rusland en wereldkampioen Nieuw Zeeland.



Behalve de medaille met het landenteam, haalde Lobregt ook nog een individuele plak. Ze haalde brons in de klasse tot 65 kilo. In de halve finale was de Ierse Potter te sterk.