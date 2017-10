25 graden, wat heerlijk! Dankjewel Ophelia

EINDHOVEN - Uitzonderlijk mooi oktoberweer met temperaturen die deze zondag in onze provincie oplopen tot 24 en maandag zelfs tot 25 graden. Allemaal dankzij orkaan Ophelia. Een orkaan met windsnelheden tot 160 kilometer per uur. Waardoor in onze omgeving warme en droge lucht wordt aangevoerd vanuit Spanje.

Ophelia ligt nu boven de Azoren en trekt richting Ierland. Daar wordt maandag een zware storm verwacht. Maar bij ons zorgt Ophelia dus voor prachtig weer.



"Rond zo’n orkaan draait de wind tegen de klok in", legt weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup uit. "Waardoor bij ons een zuidelijke stroming op gang komt en die transporteert droge en warme lucht vanuit Spanje richting ons."

Geen wolkje te zien

Na de mist van zondagochtend loopt de temperatuur in onze provincie op tot 24 à 25 graden. En er is geen geen wolkje aan de lucht.

Ook dinsdag en woensdag is het volgens Wulms nog heel aardig weer met zo’n 19 graden. Vanaf donderdag neemt dan de wisselvalligheid weer wat toe.

Stuur je foto's

Maar zeker deze zondag en maandag is het in onze provincie dus heerlijk weer om buiten te genieten. Ga jij de natuur in, pak je een terrasje of geniet je heerlijk in de achtertuin van dit uitzonderlijk mooie oktoberweer? Laat het ons weten en stuur ons je foto's!