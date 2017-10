Man wil ruzie sussen, maar wordt met glas mishandeld

BREDA - Een 18-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in een café aan de Visserstraat in Breda. Hij wilde een ruzie sussen tussen zijn vriendengroep en een groep stappers, toen een 24-jarige man uit Sprundel een glas op zijn hoofd kapot sloeg.

Het slachtoffer raakte gewond aan een oor. Zijn kleren zaten onder het bloed. Ook de 24-jarige man uit Sprundel was gewond. Hij moest moest zijn handen en een arm laten verbinden.