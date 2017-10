Hardleerse Bredanaar voor de zesde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

BREDA - Een 27-jarige Bredanaar is in de nacht van zaterdag op zondag voor de zesde keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs.

Agenten zagen de auto rond kwart voor vier rijden op de Haagweg in Breda. Omdat de eigenaar al vaker was bekeurd, gaven zij de bestuurder een stopteken.



Niet verzekerd

Toen de man geen rijbewijs bleek te hebben, werd hij aangehouden. De auto waarin hij reed, bleek ook niet verzekerd en is in beslag genomen.