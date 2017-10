Dief ramt muur en valt daarna in gestolen auto in slaap

SINT WILLEBRORD - Een 25-jarige man uit Etten-Leur is zaterdagmiddag aangehouden nadat hij met zijn auto tegen een muur en een hek was aangereden. Dit gebeurde rond halftwee op een parkeerterrein bij een supermarkt aan de Dorpsstraat in Sint Willebrord.

Mensen die dit zagen, waarschuwden de politie. Toen de agenten aankwamen, zagen ze dat de bestuurder in diepe slaap was. Hij bleek onder invloed van GHB.



Verschillende kentekensÂ

Omdat er verschillende kentekens op de auto zaten, gingen de agenten na waar die vandaan kwam. De auto bleek eind september gestolen bij een inbraak in een huis in Steenbergen.



De verdachte is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiecellencomplex in Breda. Hij zit nog vast.