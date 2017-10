Geldregen op rotonde, niemand stopt geld in eigen zak

NIEUWENDIJK - Een autohandelaar is zaterdagmiddag zijn portemonnee met daarin een pak geld verloren op een rotonde in Nieuwendijk. De bankbiljetten dwarrelden rond twee uur door de lucht op de Doornseweg. Inmiddels hebben verschillende eerlijke vinders zich gemeld bij de politie. Of de autohandelaar al zijn geld terug heeft, is niet bekend. Toen de politie hem belde, had hij zijn portemonnee overigens nog niet gemist.

Een vrouw die zaterdag voorbijreed en stopte, kreeg veertien briefjes van vijftig euro te pakken en leverde deze even later in bij de politie. Een ander bracht 130 euro naar het bureau. En zondagochtend meldde ook een derde eerlijke vinder zich.



Hij stopte met zijn busje terwijl de eerste vrouw bezig was met het verzamelen van de dwarrelende briefjes. De bestuurder van het busje hielp mee zoeken. Hij vroeg nog aan de vrouw of het geld van haar was. Toen ze antwoordde dat dit niet zo was, gaf hij aan de briefjes zelf wel in te gaan leveren. Dit deed hij dus zondagochtend.



Portemonnee op dak

Vermoedelijk heeft de autohandelaar zijn portemonnee op het dak van zijn auto laten liggen en is hij toen gaan rijden. Met de geldregen tot gevolg.