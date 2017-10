Bloedende man ligt op straat in Goirle

GOIRLE - Op Den Brem in Goirle is in de nacht van zaterdag op zondag een bloedende man gevonden. Hij lag rond tien over twee aan de kant van de weg.

Het gezicht van de man, een 43-jarige Pool, zat vol bloed. Hij vertelde de politie in gebrekkig Engels en Duits dat hij door een donkere man was geslagen en beroofd van zijn telefoon.



De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.