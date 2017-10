Omstreden pastoor uit Reusel stapt op, actiegroep hangt vlag uit

REUSEL - Pastoor Karel van Roosmalen uit Reusel stapt op. Hij is het niet eens met het beleid van bisschop Gerard de Korte van Den Bosch. De pastoor heeft de bisschop daarom verzocht hem per 1 januari ontslag te verlenen. Van Roosmalen lag al lange tijd onder vuur in Reusel. Frank Rovers die een actiegroep oprichtte om de pastoor weg te krijgen, reageert zondag verheugd op het nieuws. “Dit is geweldig nieuws”, laat hij weten.

Om eraan toe te voegen dat hij thuis letterlijk de vlag heeft uitgehangen. "Het enige wat we wilden, is dat deze man uit Reusel wegging. En dat is ons in betrekkelijk korte tijd gelukt", zegt Rovers.



Begin september gaf het bisdom nog aan dat de pastoor gewoon kon aanblijven. Dit nadat inwoners van Reusel het ontslag van de pastoor hadden geëist.



In een brief geeft Van Roosmalen nu 'met droefheid en in gebed met de Heer' aan zelf op te stappen. Donderdag stemde de bisschop hiermee in.



'Eucharistie op tweede plan'

In zijn verklaring geeft van Roosmalen aan zich niet te kunnen vinden in het beleid van bisschop De Korte. Zo vindt hij dat door ‘het toestaan van woord- en communiediensten de Eucharistie op het tweede plan komt’. Ook benadrukt hij dat ‘de Kerk overbodig is geworden bij een afscheid van een overledene’. Omdat De Korte wil ‘dat een priester ook in de crematoria present moet zijn en daar het afscheid moet voorzien van gebed’.



"Het handelen en de stellingname van Monseigneur De Korte inzake het wel en wee van de R.K. Parochie Sint Clemens Reusel, is voor mij alle aanleiding om mijn werkzaamheden als pastoor te doen eindigen",vervolgt Van Roosmalen.



Ook problemen in Waalwijk

Van 2006 tot 2011 was Van Roosmalen pastoor in Waalwijk. Ook daar waren veel parochianen niet blij met hem. Vanuit Waalwijk kwam hij naar Reusel.



Dat dorp gaat hij na 1 januari ook verlaten. 'Als emeritus zonder enige verantwoordelijkheid', zal hij ergens anders gaan wonen, schrijft hij.