Eefje Muskens is topsporter af 'en dat voelt wel een beetje gek'

GOIRLE - Tien jaar lang trainde ze twee keer per dag, maar dat is nu verleden tijd voor Eefje Muskens. De badmintonster uit Goirle nam zaterdag officieel afscheid van haar topsportcarrière. “Een beetje gek voelt het wel.”

Muskens kondigde afgelopen zomer haar afscheid aan. Blessures dwingen haar om al op 28-jarige leeftijd te stoppen. “Daar heb je helaas niets over te zeggen, maar het is goed zo”, vertelde Muskens zondag in het Omroep Brabant-radioprogramma Sportlunch.

Bekroning

De blessures en pijntjes zijn het resultaat van tien jaar lang topsport. Muskens trainde in die periode twee keer per dag. Vorig jaar volgde de ultieme bekroning voor die inspanningen. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro haalde ze samen met Selena Piek de kwartfinales. “Het mooiste moment uit mijn carrière, waar mijn hele familie bij aanwezig was.”

Afgelopen week kwam Muskens nog in actie op de Yonex Dutch Open. Zaterdag nam ze in het bijzijn van haar familie afscheid van de topsport. “Het was een afscheid met mooie woorden. Op de Dutch Open speelde ik nog een goede wedstrijd. Het is fijn dat ik het ook op die manier goed kon afsluiten.”

Training geven

De Goirlese blijft naar alle waarschijnlijk wel actief in het badmintonwereldje. “Er spelen een aantal dingen door mijn hoofd. Voorlopig blijf ik training geven en daarna ga ik op vakantie. Daar kijk ik erg naar uit.”