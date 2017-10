Martin van Geel volgt Willem II op de voet: 'Veel vertrouwen in Joris Mathijsen'

TILBURG - Willem II staat laatste in de eredivisie. Er werd dit seizoen pas eenmaal gewonnen. De druk op Erwin van de Looi en zijn ploeg neemt met de week verder toe. Martin van Geel speelde en werkte voor de Tricolores. De huidige technisch directeur van Feyenoord volgt Willem II nog altijd op de voet.

Van Geel heeft nog vele warme contacten binnen de club. Maar ook om hele andere redenen klopt zijn hart altijd net wat harder als het Willem II betreft. "Ik kom uit Goirle. Daar ben ik geboren en getogen. Mijn moeder woont er nog. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen wonen allemaal in Tilburg. Die verbondenheid blijft altijd."



Dat Willem II op de laatste plaats in de eredivisie staat, doet Van Geel pijn. "Dat zijn de pieken en dalen die bij een club horen helaas, dat is nu eenmaal zo. Als je in een dal zit, moet je hard werken en achter elkaar blijven staan om daar weer uit te komen. Het zijn dagkoersen in het voetbal. Zondagmiddag om half vijf gaat de peilstok erin. Dan weet je hoe je ervoor staat. Het is momenteel, inderdaad, sportief gezien moeizaam."



Van Geel is geen doemdenker. Hij meent dat Willem II aan de hand van technisch directeur Joris Mathijsen de weg naar boven weet te vinden. "Ik denk dat Joris een hele goede technisch directeur gaat worden, op termijn. Hij gaat nu zijn ervaring daarin opdoen. Die gaat er hier iets van maken, met al die mensen om zich heen die hij ook nodig heeft, want het is teamwork. En dat kan Joris, want hij is een teamplayer. Ik ben er van overtuigd dat Willem II weer de weg naar boven gaat inslaan."De technische baas van Feyenoord heeft geregeld contact met Mathijsen. "Ik heb een band met hem. Dat heb ik met meerdere mensen in het voetbal en Joris is er daar een van."Willem II speelt zondagmiddag thuis in de eredivisie tegen FC Twente. Alleen bij een zege, neemt de Tilburgse club afscheid van de laatste plaats.