Onze Miss Nederland: 'Leve de borsten en billen, weg met die graatmagere modellen'

SON - De kersverse Miss Nederland, Nicky Opheij uit Handel, roept meisjes op tevreden met zichzelf te zijn en niet mee te gaan in de highfashion mode, waar graatmager de regel is.“Kijk in de spiegel en zeg elke dag wat je mooi vindt aan jezelf, zo heb ik zelf ook een goed zelfbeeld gekregen.”

Ze deed haar uitspraken zondag in de Omroep Brabanttalkshow KRAAK. Nadat ze in 2014 winnaar was geworden van Hollands Next Top Model, heeft Nicky een blauwe maandag in de high fashion gewerkt, dus voor de grotere modemerken.



"Je mag dan geen billen en geen borsten hebben. Heupen van 90 cm en een taille van 60, het is afzien om die maten vast te houden." Nicky werd er in ieder geval niet gelukkig van. Ze stopte met dat werk en legde zich toe op andere klussen waar de vrouwelijke rondingen wel gezien mogen worden.



En niet zonder resultaat. Maandagavond werd ze gekozen tot de mooiste vrouw van Nederland. Op 26 november vertegenwoordigt ze Nederland tijdens de Miss Universeverkiezingen in Las Vegas.



Gewichtsconsulent

Haar ervaringen met de graatmagere modellen in de high fashion hebben haar ertoe aangezet om een opleiding tot gewichtsconsulent te volgen. Tijdens haar werk als Miss Nederland wil ze een lans breken voor gezonde maten in de mode-industrie. Als ze de meisjes van nu kan overtuigen dat ze goed genoeg zijn, is ze dolgelukkig.



Nicky heeft er zelf wel een tijd erover gedaan om goed in haar vel te zitten. Ze werd gepest op school omdat ze lang en lelijk zou zijn. Als ze in de spiegel keek, deed ze dat met tranen in de ogen. Nu is het 'pay backtime' voor haar.



"Als ik de pesters van vroeger nu nog wel eens tegenkom, als ik uitga in mijn woonplaats, dan zeg ik netjes gedag, maar meer ook niet. Een praatje zal ik niet met ze aanknopen."

De kersverse Miss Nederland wordt geroemd om haar open en hartelijke houding. Welke prijs ze ook wint met haar looks,'ik blijf met beide hakken op de grond staan', zegt de Brabantse stralend.