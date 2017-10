Bazin met hoogwerker boom in om papegaai Kwekkie te redden

WAALRE - De bazin van een papegaai is met een brandweerman in het bakje van een hoogwerker omhooggegaan om haar papegaai te redden. Het dier zat zondagmiddag namelijk in een boom aan de Monseigneur Bannenberglaan in Waalre.

De bewoonster van een woonzorgcentrum had de deur van haar woning open laten staan en normaal gesproken blijft papegaai Kwikkie braaf binnen. Dit keer schrok de vogel echter van twee blaffende honden en sloeg ze op de vlucht.



De papegaai vloog een boom in en de eigenaresse heeft daar lange tijd de wacht bij gehouden. Een huishoudtrap bleek bij lange na niet hoog genoeg om bij de vogel te kunnen komen en dus werd de brandweer gebeld. De vrouw ging samen met een brandweerman in het bakje van de hoogwerker omhoog en de papegaai kon al snel worden gevangen.

Grote liefde

De vrouw is dolblij dat ze haar ‘grote liefde’ weer terug heeft en bedankte de brandweer dan ook uitbundig na de reddingsactie.