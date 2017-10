Volg hier live de competitieduels VVV-PSV en Willem II-FC Twente

TILBURG - In een zonovergoten Venlo en Tilburg zijn om halfdrie de competitieduels VVV-PSV en Willem II-FC Twente van start gegaan. PSV kan bij winst vijf punten afstand nemen van de concurrentie, hekkensluiter Willem II hoopt aansluiting te vinden.

39. Strafschop VVV! Isimat-Marin met de overtreding en Leemans scoort! Ondertussen krijgt FC Twente in Tilburg ook een pingel en ook daar wordt het cadeautje uitgepakt: Assaidi scoort. 0-1 in Tilburg.



36. Leemans mist een enorme kans namens VVV. Hij peert de val naast het doel van Jeroen Zoet.23. Jürgen Locadia zet PSV halverwege de eerste helft op prachtige wijze op voorsprong in Venlo. De thuisploeg was daarvoor overigens een aantal keer gevaarlijk.Bij Willem II - FC Twente was spits Fran Sol tweemaal dicht bij de openingstreffer.Het wordt een zware kluif voor de Tricolores: FC Twente verloor al 20 jaar niet meer in Tilburg. De laatste zege van de Tilburgers op de Tukkers dateert van 1997.