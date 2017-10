Naast kool en sla ook dagjes uit en gratis knipbeurten voor leden voedselbank Den Bosch

DEN BOSCH - Een etentje, een kaartje voor een voetbalwedstrijd, een knipbeurt of een dinertje. En dat allemaal gratis. De Quiet Community biedt dat leden van de voedselbank in Tilburg aan. Dat blijkt zo'n succes, dat het concept nu ook in Den Bosch wordt geïntroduceerd.

De gratis producten en diensten worden beschikbaar gesteld door bedrijven. Een van de ondernemers/miljonairs die de Quiet Community steunt is Dirk Lips, directeur van vastgoedbedrijf Libéma (Beekse Bergen).



Net als alle andere rijke lui die in de Quote staan, kreeg hij het tijdschrijft Quiet toegestuurd. "Ik heb het eerst twee weken op m’n bureau laten liggen omdat ik niet wist wat ik er mee moest", zegt hij. "Maar toen ik de verhalen las, was ik echt geraakt."

'Je moet ze helpen'

Wat weet Lips nou eigenlijk van armoede? "Als ik eerlijk ben, niets. Maar toen ik die eerste Quiet las in 2013 was ik geschokt. Toen heb gezien wat het écht is, en ik heb gezien hoe mensen dat raakt. Hoe mensen daar ook beschadigd door kunnen worden. Hoe de meeste mensen daar helemaal niks aan kunnen doen. En hoe mensen knokken voor hun gezin en hun kinderen om daar uit te komen. Daar moet je ze gewoon een beetje bij helpen."

Met het tijdschrift ontvingen de miljonairs ook een brief, met daarin de vraag of ze iets zouden willen doen om armoede te bestrijden. "Ik dacht eerst 'Misschien moet ik maar een bedrag over maken, en daar koop je het mee af', maar toen besefte ik dat ik veel meer kon doen."



Steuntje in de rug

"Iedereen die het goed heeft, had ook in die situatie terecht kunnen komen", zegt Lips. "Ik vind het niet meer dan terecht dat als je wél geluk hebt gehad, je dan op jouw manier kijkt hoe je andere mensen een steuntje in de rug kunt geven."

Daarom ging Lips aan de slag met de Quiet Community in Tilburg. En dat werkt. "Omdat je laat zien dat je mensen ziet."

Te druk

De voedselbank in Den Bosch is één van de plekken in de stad waar de Quiet Community mensen zal zoeken die helpen bij het toekennen van de gratis producten en diensten. Ze zijn er blij met het initiatief. Want bedrijven bieden regelmatig iets aan maar bij de voedselbank hebben ze het te druk om dat er bij te doen.

"Wij helpen zo’n 400 gezinnen, en hebben iedere week drie uitgiftemomenten. Onze vrijwilligers hebben gewoon geen tijd om naast de kool en de sla ook nog dagjes uit weg te geven", zegt voorzitter Frans Koeman. "Het is prachtig dat dit initiatief dat wel kan."

Iets doen voor een ander

Er worden niet alleen nog mensen gezocht die het niet zo breed hebben en wel wat extra’s kunnen gebruiken. Ook bedrijven die wat willen weggeven, worden nog gezocht. "Het is mooi om mee te mogen doen", zegt Lips. "Je wordt er gelukkig van als je op een simpele manier iets kunt doen voor een ander. Bovendien gaat het om bedrijven uit de regio, en mensen uit de regio, dus je houdt het nog dichtbij ook. Prachtig."