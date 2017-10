Paarden schrikken van voertuig en belanden met kar in sloot, vrouw raakt gewond

De paardenkar kwam in de sloot terecht. (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

WOUWSE PLANTAGE - Aan de Schouwenbaan in Wouwse Plantage is zondagmiddag een paardenkar in een sloot terechtgekomen. Een vrouw kwam onder de kar terecht en raakte gewond. Een tractor moest de kar omhooghouden zodat de vrouw eronderuit gehaald kon worden.

De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De twee paarden konden uit de sloot gehaald worden, maar het is niet duidelijk of de paarden ook gewond raakten. De paarden stonden volgens een ooggetuige rustig op hun benen en leken ongedeerd.

Oorzaak

Volgens een andere ooggetuige zouden de paarden geschrokken zijn van een voorbijrijdend landbouwvoertuig.