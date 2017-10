PSV slaat gat na afgetekende overwinning tegen tiental VVV

VENLO - PSV had het zondag in Venlo een uur lastig met VVV, maar trok de wedstrijd naar zich toe nadat de thuisploeg met tien man was komen te staan. De ploeg van trainer Phillip Cocu zegevierde op het kunstgras met 5-2 en verstevigde daarmee de koppositie in de eredivisie. PSV heeft vijf punten voorsprong op Ajax en Feyenoord.

PSV moest even vrezen voor de tweede nederlaag van het seizoen toen VVV kort na rust aan de leiding kwam. In een tijdsbestek van een kwartiertje stelde de ploeg van Cocu echter orde op zaken. Breekpunt in de wedstrijd was de donkerrode kaart die de Venlose invaller Jerold Promes kreeg. De verdediger stond pas drie minuten op het veld toen hij in de 61e minuut met gestrekt ben inkwam op Santiago Arias. Tegen tien man trok PSV de wedstrijd naar zich toe.



Locadia

Locadia was de gevaarlijkste man bij PSV in de eerste helft. Hij opende in de 23e minuut de score, toen hij even was uitgeweken naar de rechterkant. Na een combinatie met De Jong trapte Locadia de bal met links in de verre hoek. PSV claimde even later tevergeefs een strafschop bij scheidsrechter Danny Makkelie toen Moreno Rutten de bal bij een actie van Gaston Pereiro even op zijn hand kreeg.



Makkelie wees een paar minuten voor rust aan de andere kant wel naar de stip toen Nicolas Isimat zijn tegenstander Torino Hunte onderuit trok. Het was voor de Franse verdediger al de derde keer dit seizoen dat hij een strafschop tegen kreeg voor vasthouden. Clint Leemans (ex-PSV) schoot vanaf elf meter de gelijkmaker binnen.



Profiteren

Met de debuterende Braziliaan Mauro Junior voor Steven Bergwijn ging PSV na rust op jacht naar een nieuwe voorsprong. Het was echter de thuisclub die al snel scoorde via Hunte (2-1). Na de fraaie gelijkmaker van Pereiro en de rode kaart voor Promes pakte PSV alsnog de winst, via doelpunten van Daniel Schwaab, Mauro Junior en nogmaals Pereiro.