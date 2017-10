Koploper PSV diktevreden na zege bij VVV: 'We showen karakter vandaag' [VIDEO]

VENLO - Koploper PSV heeft zondag bij VVV uitstekende zaken gedaan. Na een lastig uurtje in De Koel trokken de Eindhovenaren de pot stevig naar zich toe en namen ze op de ranglijst vijf punten voorsprong. ‘Vanaf het moment dat we de 2-2 maakten, had ik het gevoel dat we zouden winnen.’

"We zijn goed bezig", zei aanvoerder Marco van Ginkel na afloop. "Feyenoord morst punten, wij doen onze plicht en zijn blij met de drie punten. We showen karakter vandaag. Het was een mooie 2-2, daarna kregen zij een rode kaart en was het wel klaar."De Braziliaan Mauro Junior luisterde zijn debuut in de eredivisie op met een doelpunt, de 2-4. De achttienjarige aanvaller trad daarmee in de voetsporen van zijn illustere landgenoot Ronaldo, die op 28 augustus 1994 tegen Vitesse ook debuteerde met een doelpunt. “Hij heeft zijn taak prima ingevuld, een mooi debuut”, zei trainer Cocu. "Vanaf het moment dat we de 2-2 maakten, had ik het gevoel dat we zouden winnen."De oefenmeester was minder te spreken over Nicolas Isimat. De Franse verdediger veroorzaakte al voor de derde keer dit seizoen een strafschop door een tegenstander vast te houden. “Isimat kan niet zo vaak onnodig een strafschop weggeven. Dat zal snel beter moeten, dat heb ik hem ook verteld. Hij gaat vanaf maandag met tennisballen trainen. ”