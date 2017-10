Een droom die uitkomt: in een rolstoel tóch een ballonvaart kunnen maken

CHAAM - Een ballonvaart maken is voor veel mensen een droom. Cor en Tamara zitten in een rolstoel en daarom is het voor hen een stuk lastiger om die droom te verwezenlijken. Tot nu, want vrijwilligersorganisatie de Zonnebloem zorgde er zondag voor dat zij dankzij een speciale luchtballon toch een heel bijzondere tocht konden maken.

Via een liftje kunnen mensen die slecht ter been zijn over de rand van de mand kijken. En dat is genieten voor Cor en Tamara. 'Echt super om mee te maken’, zegt Tamara glunderend vanuit de lucht.Het prachtige, heldere weer van zondag zorgt voor een spectaculair uitzicht. Met de ondergaande zon op de achtergrond genieten de twee van Chaam van bovenaf.