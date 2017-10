Strijd tussen de palen bij Willem II, debutant klopt op de deur

TILBURG - Voor Mattijs Branderhorst (23) kwam zondag een droom uit. De doelman debuteerde voor Willem II, de club waarvoor hij jarenlang in de jeugd speelde. "Ik wilde bij deze club slagen en mijn debuut maken. Het is geweldig dat een deel van mijn wens nu is uitgekomen."

Omdat Timon Wellenreuther zaterdag op de training geblesseerd raakte, kreeg Branderhorst zijn kans op doel tegen FC Twente. Hij hoefde niet heel veel te doen. Maar wat hij deed, zag er prima uit. "Ik was de laatste tijd al lekker bezig op de training. Ik heb een paar oefenwedstrijden gespeeld. Mijn gevoel zei dat mijn kans zou komen."



Die kans kwam dus ook. Trainer Erwin van de Looi was na afloop zeer te spreken over debutant. Sterker nog: de oefenmeester sluit niet uit dat Branderhorst tussen de palen blijft staan, de komende tijd. Op de vraag wie er vrijdag tegen FC Groningen op doel staat, zei hij: "Daar ga ik nog een paar dagen over nadenken."Het kan zijn dat de coach daarmee Wellenreuther op scherp wil zetten. De jonge Duitser heeft zich nog niet echt kunnen onderscheiden. Dat hij talent heeft, staat vast. Maar hij is ook wat druistig en daarom ook geen baken van rust tussen de palen. De Duitser heeft knieklachten, maar heel ernstig lijkt het op het eerste gezicht niet.Branderhorst hoopt dat Van de Looi voor hem blijft kiezen. "De kop is eraf. Ik wil dit nu doorzetten. Ik ben benieuwd wie er vrijdag op doel staat." Voor Willem II staat dan een uitwedstrijd in Groningen op de rol.