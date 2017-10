Auto raakt van de weg op de Emerparklaan in Breda, bestuurder zwaargewond

BREDA - Een man is zondagavond met zijn auto van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Dat gebeurde op de Emerparklaan in Breda .

De bestuurder zat enige tijd bekneld in de auto en is door brandweerlieden bevrijd. De man raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.



Het is niet bekend waardoor de bestuurder de controle over de auto is kwijtgeraakt. Voor zover bekend waren er geen andere weggebruikers betrokken bij het ongeluk.