Het wordt prachtig weer én het is herfstvakantie! Wat kun je vandaag allemaal doen?

EINDHOVEN - Wat een geluk: op de eerste dag van de herfstvakantie wordt het prachtig weer. Dat betekent dat we er lekker met het gezin op uit kunnen trekken. Maar wat kunnen we zoal doen maandag in onze provincie?

Een boswandeling maken

Dit weer leent zich natuurlijk perfect voor een mooie wandeling. Op de Strabrechtse Heide, Het Mastbos of de Loonse en Drunense Duinen bijvoorbeeld.



In de Bosschuur in Wintelre is speciaal voor de vakantie een kabouterpad aangelegd. Kinderen kunnen er kabouters zoeken, opdrachten doen en spelen. Wie graag iets engs wil doen kan ook terecht bij het Vogelverschrikkersfestival in Valkenswaard.

Voor de waterrat

Waterfietsen, suppen (staand peddelen op een surfbord), kanoën of zelfs buiten zwemmen. Het kan maandag waarschijnlijk voor de allerlaatste keer dit jaar, dus we nemen het er nog maar even van.



Suppen kun je onder meer in de Bredase singels of in de Biesbosch. De helden die nog een frisse duik in het natuurwater willen maken kunnen terecht bij de Galderse Meren bij Breda, 't Zand in Alphen of het E3-Strand bij Eersel.

Zwaaien en zwieren

Op de Grote Markt in Bergen op Zoom en op het Chasséveld in Breda is het deze week kermis. Lekker zwaaien en zwieren. En na afloop natuurlijk een heerlijke suikerspin voor onderweg.

Pretpark of dierentuin

Een dagje pretpark of dierentuin is natuurlijk fantastisch met dit nazomerse weer. Maar let op, het zou nog wel eens druk kunnen worden in De Beekse Bergen, Dierenrijk, ZooParc Overloon en natuurlijk De Efteling.